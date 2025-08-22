Sentier pédagogique du plan d’eau de la Chassagne Buxières-les-Mines Allier
Sentier pédagogique du plan d’eau de la Chassagne
Sentier pédagogique du plan d’eau de la Chassagne La Chassagne 03440 Buxières-les-Mines Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Sur un espace paysager de 20 hectares, sentier pédagogique d’environ 2 km autour du plan d’eau de la Chassagne.
English :
On a landscaped area of 20 hectares, educational trail of about 2 km around the lake of the Chassagne.
Deutsch :
In einem 20 Hektar großen Landschaftsgebiet befindet sich ein ca. 2 km langer Lehrpfad rund um den Wasserspiegel von La Chassagne.
Italiano :
Su un’area paesaggistica di 20 ettari, un percorso didattico di circa 2 km intorno al lago di Chassagne.
Español :
En una zona ajardinada de 20 hectáreas, un sendero educativo de unos 2 km alrededor del lago de Chassagne.
