Sentier pédagogique du Sougey Saint-Alban-de-Montbel Savoie
Sentier pédagogique du Sougey Base de loisirs du Sougey 73610 Saint-Alban-de-Montbel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Vous voulez découvrir la beauté du Lac d’Aiguebelette & et son environnement naturel de manière ludique ? Suivez donc le grèbe huppé !
Au départ du Sougey, il vous accompagnera tout au long d’un sentier thématique accessible en toutes saisons.
http://www.lac-aiguebelette.com/ +33 4 79 36 00 02
English : Sougey educational trail
Have fun discovering the beauty of Lac d’Aiguebelette and its natural surroundings follow the great crested grebe! From Sougey, you’ll be guided by the bird along a themed trail that is accessible all year round.
Deutsch :
Möchtest du die Schönheit des Lac d’Aiguebelette & und seine natürliche Umgebung auf spielerische Weise entdecken? Dann folgen Sie dem Haubentaucher!
Von Le Sougey aus begleitet er Sie auf einem Themenpfad, der zu jeder Jahreszeit zugänglich ist.
Italiano :
Volete scoprire la bellezza del lago di Aiguebelette e del suo ambiente naturale in modo divertente? Poi seguite lo svasso maggiore!
Partendo da Le Sougey, vi accompagnerà lungo un percorso tematico accessibile in tutte le stagioni.
Español :
¿Quieres descubrir la belleza del lago de Aiguebelette & y su entorno natural de forma divertida? Entonces, ¡sigue al somormujo lavanco!
Partiendo de Le Sougey, le acompañará a lo largo de un recorrido temático accesible en todas las estaciones.
