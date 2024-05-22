Sentier pédagogique du Sougey Saint-Alban-de-Montbel Savoie

vendredi 1 août 2025.

Sentier pédagogique du Sougey

Sentier pédagogique du Sougey Base de loisirs du Sougey 73610 Saint-Alban-de-Montbel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Vous voulez découvrir la beauté du Lac d’Aiguebelette & et son environnement naturel de manière ludique ? Suivez donc le grèbe huppé !

Au départ du Sougey, il vous accompagnera tout au long d’un sentier thématique accessible en toutes saisons.

http://www.lac-aiguebelette.com/ +33 4 79 36 00 02

English : Sougey educational trail

Have fun discovering the beauty of Lac d’Aiguebelette and its natural surroundings follow the great crested grebe! From Sougey, you’ll be guided by the bird along a themed trail that is accessible all year round.

Deutsch :

Möchtest du die Schönheit des Lac d’Aiguebelette & und seine natürliche Umgebung auf spielerische Weise entdecken? Dann folgen Sie dem Haubentaucher!

Von Le Sougey aus begleitet er Sie auf einem Themenpfad, der zu jeder Jahreszeit zugänglich ist.

Italiano :

Volete scoprire la bellezza del lago di Aiguebelette e del suo ambiente naturale in modo divertente? Poi seguite lo svasso maggiore!

Partendo da Le Sougey, vi accompagnerà lungo un percorso tematico accessibile in tutte le stagioni.

Español :

¿Quieres descubrir la belleza del lago de Aiguebelette & y su entorno natural de forma divertida? Entonces, ¡sigue al somormujo lavanco!

Partiendo de Le Sougey, le acompañará a lo largo de un recorrido temático accesible en todas las estaciones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-22 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme