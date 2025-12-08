Sentier pédagogique du Vallon de Thierenbach Jungholtz Haut-Rhin

Sentier pédagogique du Vallon de Thierenbach

Sentier pédagogique du Vallon de Thierenbach Route de Thierenbach 68500 Jungholtz Haut-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 2700.0 Tarif :

Un très beau sentier pédagogique pour faire le tour de la basilique et du vallon de Thierenbach tout en découvrant l’histoire du lieu, la faune et la flore.

+33 3 89 62 22 11

English :

A beautiful educational trail around the basilica and the Thierenbach valley, where you can learn about the history of the site and its flora and fauna.

Deutsch :

Ein sehr schöner Lehrpfad, um die Basilika und das Thierenbachtal zu umrunden und dabei die Geschichte des Ortes, die Fauna und die Flora zu entdecken.

Italiano :

Un meraviglioso percorso didattico intorno alla basilica e alla valle del Thierenbach, dove è possibile conoscere la storia del sito e la sua flora e fauna.

Español :

Un maravilloso sendero didáctico alrededor de la basílica y el valle de Thierenbach, donde podrá conocer la historia del lugar y su flora y fauna.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-05 par Système d’informations touristique Alsace