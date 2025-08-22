Sentier pédagogique Entre ruisseau et forêt Violay Loire

Sentier pédagogique Entre ruisseau et forêt

Sentier pédagogique Entre ruisseau et forêt Fontbonne 42780 Violay Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Parcours d’1,9 km avec un dénivelé très doux sur une grande partie qui suit la zone humide de Fontbonne avant de pénétrer dans le massif forestier. Il permet la découverte de différents milieux naturels qui composent le paysage.

http://www.violay1004.fr/ +33 4 74 63 90 92

English : Sentier pédagogique Entre ruisseau et forêt

A 1.9 km route with a very gentle gradient over a large part of the route which follows the Fontbonne wetland before entering the forest massif. It allows the discovery of different natural environments that make up the landscape.

Deutsch : Sentier pédagogique Entre ruisseau et forêt

1,9 km lange Strecke mit einem über weite Strecken sehr sanften Höhenunterschied, die dem Feuchtgebiet von Fontbonne folgt, bevor sie in das Waldmassiv eindringt. Er ermöglicht die Entdeckung verschiedener natürlicher Lebensräume, aus denen sich die Landschaft zusammensetzt.

Italiano :

Un percorso di 1,9 km con una pendenza molto dolce per gran parte del percorso, che segue la zona umida di Fontbonne prima di entrare nella foresta. Permette di scoprire i diversi ambienti naturali che compongono il paesaggio.

Español : Sentier pédagogique Entre ruisseau et forêt

Un recorrido de 1,9 km con una pendiente muy suave en gran parte del mismo, que sigue el humedal de Fontbonne antes de entrar en el bosque. Permite descubrir los diferentes entornos naturales que conforman el paisaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme