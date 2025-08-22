Sentier pédestre à la découverte du village de la Vernaz La Vernaz Haute-Savoie

Sentier pédestre à la découverte du village de la Vernaz

Sentier pédestre à la découverte du village de la Vernaz Chef-lieu 74200 La Vernaz Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une balade facile à faire seul, entre amis ou en famille pour les amoureux de la nature, de la randonnée et du dessin. Grace à des tables de lecture et des tables de dessin partez à la découverte de la nature et apprenez à dessiner.

English : Walking trail: discovering the village of La Vernaz

For anyone who likes the great outdoors, walking and drawing, this is an easy outing to do on your own, with friends or family. With tables for reading and drawing provided, you can set off walking and learn to draw as well.

Deutsch : Walking trail: discovering the village of La Vernaz

Ein einfacher Spaziergang für Naturliebhaber, Wanderer und Zeichner, den man allein, mit Freunden oder der Familie unternehmen kann. Dank der Lese- und Zeichentische können Sie die Natur entdecken und zeichnen lernen.

Italiano :

Una passeggiata facile da fare da soli, con gli amici o con la famiglia per gli amanti della natura, dell’escursionismo e del disegno. Grazie alle tavole di lettura e di disegno, è possibile scoprire la natura e imparare a disegnare.

Español : Walking trail: discovering the village of La Vernaz

Un paseo fácil para hacer solo, con amigos o con la familia para los amantes de la naturaleza, los excursionistas y los aficionados al dibujo. Gracias a las tablas de lectura y dibujo, puedes descubrir la naturaleza y aprender a dibujar.

