Sentier pédestre Art et Nature Copponex Haute-Savoie

Sentier pédestre Art et Nature

Sentier pédestre Art et Nature 98 route de l’usine 74350 Copponex Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le Land Art est une pratique artistique contemporaine qui prend la nature et ses matériaux comme sujet et lieu d’expériences pour questionner les liens que l’Homme entretient avec son milieu.

http://www.fermedechosal.org/ +33 4 50 44 12 82

English : Walking path: Art and Nature Trail

Land Art is a contemporary artistic endeavour which uses the natural world and its materials as its subject matter and which is a place to question man’s relationship with the environment.

Deutsch : Wanderweg Kunst und Natur

Land Art ist eine zeitgenössische Kunstform, die die Natur und ihre Materialien als Gegenstand und Ort des Experimentierens nutzt, um die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt zu hinterfragen.

Italiano :

La Land Art è una pratica artistica contemporanea che utilizza la natura e i suoi materiali come soggetto e luogo di sperimentazione, per interrogarsi sui legami tra l’uomo e il suo ambiente.

Español : Sendero de Arte y Naturaleza

El Land Art es una práctica artística contemporánea que utiliza la naturaleza y sus materiales como tema y lugar de experimentación, cuestionando los vínculos entre el hombre y su entorno.

