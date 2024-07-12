Sentier pédestre botanique de Filéas Le Bourget-du-Lac Savoie
Sentier pédestre botanique de Filéas Le Bourget-du-Lac Savoie vendredi 1 août 2025.
Sentier pédestre botanique de Filéas
Sentier pédestre botanique de Filéas RD 42 73370 Le Bourget-du-Lac Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Sentier ludique pour les enfants et leurs parents, afin de découvrir les forêts du Bourget-du-Lac.
Aide Filéas a délivrer Mélusine du sort de la fée Carabosse en découvrant le nom de la plante antipoison qui permettra de la sauver !
+33 4 79 88 68 00
English : Filéas Botanical Trail
Fun trail for children and their parents, to discover the forests of Bourget-du-Lac.
Help Fileas to rescue Melusine from the fate of the fairy Carabosse by discovering the name of the plant poison that will save her!
Deutsch :
Ein spielerischer Pfad für Kinder und ihre Eltern, um die Wälder von Bourget-du-Lac zu entdecken.
Hilf Filéas, Melusine aus dem Bann der Fee Carabosse zu befreien, indem du den Namen der Giftpflanze herausfindest, mit der sie gerettet werden kann!
Italiano :
Sentiero ludico per bambini e genitori alla scoperta delle foreste di Bourget-du-Lac.
Aiutate Filéas a liberare Mélusine dalla fata Carabosse scoprendo il nome della pianta antidoto per salvarla!
Español :
Un divertido recorrido para que los niños y sus padres descubran los bosques de Bourget-du-Lac.
Ayuda a Filéas a salvar a Mélusine del hechizo del hada Carabosse descubriendo el nombre de la planta antiveneno que la salvará
