Sentier pédestre botanique de Filéas Le Bourget-du-Lac Savoie

Sentier pédestre botanique de Filéas Le Bourget-du-Lac Savoie vendredi 1 août 2025.

Sentier pédestre botanique de Filéas

Sentier pédestre botanique de Filéas RD 42 73370 Le Bourget-du-Lac Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Sentier ludique pour les enfants et leurs parents, afin de découvrir les forêts du Bourget-du-Lac.

Aide Filéas a délivrer Mélusine du sort de la fée Carabosse en découvrant le nom de la plante antipoison qui permettra de la sauver !

+33 4 79 88 68 00

English : Filéas Botanical Trail

Fun trail for children and their parents, to discover the forests of Bourget-du-Lac.

Help Fileas to rescue Melusine from the fate of the fairy Carabosse by discovering the name of the plant poison that will save her!

Deutsch :

Ein spielerischer Pfad für Kinder und ihre Eltern, um die Wälder von Bourget-du-Lac zu entdecken.

Hilf Filéas, Melusine aus dem Bann der Fee Carabosse zu befreien, indem du den Namen der Giftpflanze herausfindest, mit der sie gerettet werden kann!

Italiano :

Sentiero ludico per bambini e genitori alla scoperta delle foreste di Bourget-du-Lac.

Aiutate Filéas a liberare Mélusine dalla fata Carabosse scoprendo il nome della pianta antidoto per salvarla!

Español :

Un divertido recorrido para que los niños y sus padres descubran los bosques de Bourget-du-Lac.

Ayuda a Filéas a salvar a Mélusine del hechizo del hada Carabosse descubriendo el nombre de la planta antiveneno que la salvará

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme