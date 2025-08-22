Sentier pédestre Boucle des deux moulins

Sentier pédestre Boucle des deux moulins 4 place de la Mairie 74200 Margencel Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette boucle à travers champs et bois, vous fera découvrir au tournant d’étonnants moulins et leurs artifices hydrauliques.

Départ du parking du cimetière.

http://www.mairie-margencel.fr/ +33 4 50 70 44 52

English : Sentier pédestre Boucle des deux moulins

This loop through fields and woods, will make you discover surprising mills and their hydraulic subtleties.

Departure of the parking lot of the cemetery.

Deutsch : Sentier pédestre Boucle des deux moulins

Diese Schleife durch Felder und trinken, wird Sie erstaunliche Mühlen und ihre hydraulischen Kunstgriffen entdecken lassen.

Abfahrt des Parkplatzes des Friedhofes.

Italiano :

Questo percorso ad anello tra campi e boschi vi condurrà dietro le curve alla scoperta di incredibili mulini e dei loro dispositivi idraulici.

Partenza dal parcheggio del cimitero.

Español : Sentier pédestre Boucle des deux moulins

Este bucle a través de campos y bosques le llevará a descubrir asombrosos molinos y sus dispositivos hidráulicos.

Salida desde el aparcamiento del cementerio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme