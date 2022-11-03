Sentier pédestre Circuit de l’oratoire Schaffhouse-près-Seltz Bas-Rhin

Sentier pédestre Circuit de l'oratoire 7 rue de la forêt 67470 Schaffhouse-près-Seltz Bas-Rhin Grand Est

Durée : 75 Distance : 4000.0 Tarif :

Sentier balisé anneau vert par le Club Vosgien.

Itinéraire circulaire de 4 km. Départ et arrivée Place de la Mairie. Parking Salle des fêtes (rue de la Forêt).

Après les dernières maisons, le sentier se poursuit dans les champs et prairies pour rejoindre la forêt ou se niche, à l’abri des regards, l’oratoire qui a donné son nom au circuit.

+33 3 88 86 50 23

English :

Path marked with a green ring by the Club Vosgien

Circular route of 4 km. Departure and arrival Place de la Mairie. Parking: Salle des fêtes (rue de la Forêt).

After the last houses, the path continues through fields and meadows to reach the forest where the oratory that gave its name to the circuit is hidden from view.

Deutsch :

Vom Club Vosgien mit grünem Ring markierter Pfad

Rundweg von 4 km Länge. Start und Ziel: Place de la Mairie (Rathausplatz). Parkplatz: Salle des fêtes (rue de la Forêt).

Nach den letzten Häusern führt der Weg über Felder und Wiesen bis zum Wald, wo sich an einem versteckten Ort das Oratorium befindet, das dem Rundweg seinen Namen gegeben hat.

Italiano :

Sentiero segnalato con un anello verde dal Club Vosgien

Percorso circolare di 4 km. Partenza e arrivo: Place de la Mairie. Parcheggio: Salle des fêtes (rue de la Forêt).

Dopo le ultime case, il sentiero prosegue tra campi e prati per raggiungere il bosco dove si nasconde l’oratorio che ha dato il nome al circuito.

Español :

Sendero marcado con un anillo verde por el Club Vosgien

Ruta circular de 4 km. Salida y llegada: Place de la Mairie. Aparcamiento: Salle des fêtes (rue de la Forêt).

Después de las últimas casas, el camino continúa a través de los campos y prados para llegar al bosque donde se esconde el oratorio que dio nombre al circuito.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-11-03 par Système d’informations touristique Alsace