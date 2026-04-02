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Sentier pédestre Circuit de mémoire du Buchwald et des casemates 1914-1918 Sternenberg Haut-Rhin

Sentier pédestre Circuit de mémoire du Buchwald et des casemates 1914-1918 Sternenberg Haut-Rhin

Sentier pédestre Circuit de mémoire du Buchwald et des casemates 1914-1918 Sternenberg Haut-Rhin vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Sentier pédestre Circuit de mémoire du Buchwald et des casemates 1914-1918 Sternenberg

Adresse : Sternenberg

Ville : 68780 Sternenberg

Département : Haut-Rhin

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : lundi 31 décembre 2029

Sentier pédestre Circuit de mémoire du Buchwald et des casemates 1914-1918

Sentier pédestre Circuit de mémoire du Buchwald et des casemates 1914-1918 21 rue Principale 68780 Sternenberg Haut-Rhin Grand Est

Durée : 360 Distance : 24000.0 Tarif :

  +33 3 89 26 93 44

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Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-19 par Système d’informations touristique Alsace