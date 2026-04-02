Sentier pédestre Circuit de mémoire du Buchwald et des casemates 1914-1918 Sternenberg Haut-Rhin
Sentier pédestre Circuit de mémoire du Buchwald et des casemates 1914-1918 Sternenberg Haut-Rhin vendredi 1 mai 2026.
Sentier pédestre Circuit de mémoire du Buchwald et des casemates 1914-1918
Sentier pédestre Circuit de mémoire du Buchwald et des casemates 1914-1918 21 rue Principale 68780 Sternenberg Haut-Rhin Grand Est
Durée : 360 Distance : 24000.0 Tarif :
+33 3 89 26 93 44
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Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-19 par Système d’informations touristique Alsace