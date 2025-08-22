Sentier pédestre d’Aymon, passager du temps Le Bourget-du-Lac Savoie

Sentier pédestre d’Aymon, passager du temps

Sentier pédestre d’Aymon, passager du temps Parking Thomas II (également possible depuis l’Office de tourisme) 73370 Le Bourget-du-Lac Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Accompagnez Aymon et suivez le mystérieux symbole des Voyageurs du Temps à la rencontre de personnages fabuleux, témoins de la riche histoire du Bourget du Lac. Serez-vous à la hauteur du défi ?

+33 4 79 88 68 00

English : Aymon Trail

Take the time to discover Bourget-du-Lac … Aymon invites you to accompany him in his adventure: follow the mysterious symbol of the Time Travellers to meet fantastic characters, witnesses of the rich history of the city.

Deutsch :

Begleiten Sie Aymon und folgen Sie dem geheimnisvollen Symbol der Zeitreisenden, um auf fabelhafte Persönlichkeiten zu treffen, die von der reichen Geschichte von Bourget du Lac zeugen. Werden Sie der Herausforderung gewachsen sein?

Italiano :

Partite alla scoperta di Bourget-du-Lac… Aymon vi invita ad accompagnarlo nella sua avventura: seguite il misterioso simbolo dei Viaggiatori del Tempo incontrando personaggi fantastici, testimoni della ricca storia della città.

Español :

Acompaña a Aymon y sigue el misterioso símbolo de los Viajeros del Tiempo para conocer a fabulosos personajes, testigos de la rica historia de Le Bourget du Lac. ¿Estarás a la altura del desafío?

