Sentier pédestre de fermont Montigny-sur-Chiers Meurthe-et-Moselle

Sentier pédestre de fermont D174 54870 Montigny-sur-Chiers Meurthe-et-Moselle Grand Est

SENTIER DE FERMONT

Départ du parking du fort de Fermont

Distance 9 km

Balisage Anneau Rouge

Temps 3h

Balisé par le club Vosgien de la vallée de la Chiers

Difficulté moyenne

+33 3 82 39 21 21

English :

FERMONT TRAIL

Departure from Fermont fort parking lot

Distance: 9 km

Marking: Red ring

Time 3h

Signposted by Club Vosgien de la Vallée de la Chiers

Deutsch :

FERMONT-PFAD

Start am Parkplatz des Forts von Fermont

Entfernung: 9 km

Markierung: Roter Ring

Zeit: 3 Std

Markiert durch den Club Vosgien de la vallée de la Chiers

Italiano :

SENTIERO DEL FERMONT

Partenza dal parcheggio del forte di Fermont

Distanza: 9 km

Segnaletica: Anello rosso

Tempo: 3 ore

Segnalato dal Club Vosgien de la Vallée de la Chiers

Español :

CAMINO DE FERMONT

Salida del aparcamiento del fuerte de Fermont

Distancia: 9 km

Señalización: Anillo rojo

Duración: 3 horas

Señalizado por el Club Vosgien de la Vallée de la Chiers

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par Système d’information touristique Lorrain