Sentier pédestre de fermont Montigny-sur-Chiers Meurthe-et-Moselle
Sentier pédestre de fermont Montigny-sur-Chiers Meurthe-et-Moselle vendredi 1 août 2025.
Sentier pédestre de fermont Adultes A pieds Difficulté moyenne
Sentier pédestre de fermont D174 54870 Montigny-sur-Chiers Meurthe-et-Moselle Grand Est
Durée : 180 Distance : 9000.0 Tarif :
SENTIER DE FERMONT
Départ du parking du fort de Fermont
Distance 9 km
Balisage Anneau Rouge
Temps 3h
Balisé par le club Vosgien de la vallée de la Chiers
Difficulté moyenne
+33 3 82 39 21 21
English :
FERMONT TRAIL
Departure from Fermont fort parking lot
Distance: 9 km
Marking: Red ring
Time 3h
Signposted by Club Vosgien de la Vallée de la Chiers
Deutsch :
FERMONT-PFAD
Start am Parkplatz des Forts von Fermont
Entfernung: 9 km
Markierung: Roter Ring
Zeit: 3 Std
Markiert durch den Club Vosgien de la vallée de la Chiers
Italiano :
SENTIERO DEL FERMONT
Partenza dal parcheggio del forte di Fermont
Distanza: 9 km
Segnaletica: Anello rosso
Tempo: 3 ore
Segnalato dal Club Vosgien de la Vallée de la Chiers
Español :
CAMINO DE FERMONT
Salida del aparcamiento del fuerte de Fermont
Distancia: 9 km
Señalización: Anillo rojo
Duración: 3 horas
Señalizado por el Club Vosgien de la Vallée de la Chiers
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par Système d’information touristique Lorrain