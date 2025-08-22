Sentier pédestre de l’Eterlou Châtel Haute-Savoie
vendredi 1 mai 2026
Sentier pédestre de l’Eterlou
Sentier pédestre de l’Eterlou Pré la Joux 74390 Châtel Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Sentier ludique et pédagogique avec pour thème l’environnement, la faune et la flore des montagnes (habitat, habitudes, comportements, risques…).
https://www.chatel.com/ +33 4 50 73 22 44
English : Eterlou walking trail
A fun and educational trail focusing on the environment and mountain flora and fauna (habitat, habits, behaviour, risks…).
Deutsch :
Spielerischer und pädagogischer Pfad mit dem Thema Umwelt, Fauna und Flora der Berge (Lebensraum, Gewohnheiten, Verhaltensweisen, Risiken…).
Italiano :
Un percorso ludico-didattico incentrato sull’ambiente e sulla flora e fauna di montagna (habitat, abitudini, comportamenti, rischi…).
Español :
Un recorrido lúdico y educativo centrado en el medio ambiente y la flora y fauna de montaña (hábitat, hábitos, comportamiento, riesgos…).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-20 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme