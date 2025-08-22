Sentier pédestre des Ecoles Parcours de marche Neydens Haute-Savoie
Sentier pédestre des Ecoles Parcours de marche Chef lieu Parking de la crèche 74160 Neydens Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Petite boucle sans aucune difficulté pour une balade en famille ou digestive.
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/128362-neydens-74160-sentier-des-ecoles
English : Walking path Sentier des écoles
A short, unproblematic loop for a family or leisurely stroll.
Deutsch : Rundwanderweg Sentier des écoles
Kleiner Rundweg ohne Schwierigkeitsgrad, ideal mit der Familie oder als Verdauungsspaziergang.
Italiano :
Un anello breve e facile per una passeggiata in famiglia o per il tempo libero.
Español : Ruta a pie Sentier pédestre des Ecoles
Un bucle corto y fácil para pasear en familia o sin prisas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme