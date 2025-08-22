Sentier pédestre des Ecoles Parcours de marche Neydens Haute-Savoie

Sentier pédestre des Ecoles Parcours de marche

Sentier pédestre des Ecoles Parcours de marche Chef lieu Parking de la crèche 74160 Neydens Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Petite boucle sans aucune difficulté pour une balade en famille ou digestive.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/128362-neydens-74160-sentier-des-ecoles

English : Walking path Sentier des écoles

A short, unproblematic loop for a family or leisurely stroll.

Deutsch : Rundwanderweg Sentier des écoles

Kleiner Rundweg ohne Schwierigkeitsgrad, ideal mit der Familie oder als Verdauungsspaziergang.

Italiano :

Un anello breve e facile per una passeggiata in famiglia o per il tempo libero.

Español : Ruta a pie Sentier pédestre des Ecoles

Un bucle corto y fácil para pasear en familia o sin prisas.

