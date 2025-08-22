Sentier pédestre des Sculptures Land Art Montagne Aussois Savoie

Sentier pédestre des Sculptures Land Art Montagne

Sentier pédestre des Sculptures Land Art Montagne RD 83 Plan de la Croix 73500 Aussois Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Quel est donc ce curieux rocher qui émerge des sapins tel un doigt tendu vers le ciel ? Allons voir ! Sur le chemin qui mène au pied de ce monolithe, un géant facétieux a semé ses sculptures de bois au milieu de la forêt. Peut-être le croiserez-vous ?

http://www.cchautemaurienne.com/jy-vais-en +33 4 79 05 99 06

English : Sentier pédestre des Sculptures Land Art Montagne

What on earth is that weird rock jutting out of the pine trees like a finger

pointing at the sky? Let’s go and see! The path leading to this monolith

is strewn with carvings, apparently dropped into the forest by some

mischievous giant. Maybe you’ll even come across him…

Deutsch :

Was ist das für ein seltsamer Felsen, der wie ein zum Himmel ausgestreckter Finger aus den Tannen herausragt? Lassen Sie uns das herausfinden! Auf dem Weg zum Fuß dieses Monolithen hat ein schelmischer Riese seine Holzskulpturen mitten in den Wald gestreut. Vielleicht begegnen Sie ihm?

Italiano :

Cos’è questa curiosa roccia che emerge dagli abeti come un dito teso verso il cielo? Andiamo a vedere ! Sul sentiero che porta ai piedi di questo monolite, un gigante faceto ha seminato le sue sculture in legno in mezzo alla foresta. Forse lo incontrerai?

Español :

¿Qué es esta curiosa roca que emerge de los abetos como un dedo estirado hacia el cielo? ¡Vamos a ver! En el camino que lleva al pie de este monolito, un travieso gigante ha esparcido sus esculturas de madera en medio del bosque. ¿Tal vez se encuentre con él?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme