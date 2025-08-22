Sentier pédestre des Vignerons de Cucuron Cucuron Vaucluse

Sentier pédestre des Vignerons de Cucuron

Sentier pédestre des Vignerons de Cucuron Cours de Pourrière 84160 Cucuron Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une petite balade vigneronne de part et d’autre du village perché de Cucuron, à la découverte des paysages et savoir-faire viticoles.

https://www.cheminsdesparcs.fr/trek/32903-CUCURON—Sentier-vigneron

English : Winemakers trail in Cucuron

A small vineyard walk on both sides of the perched village of Cucuron, to discover the landscapes and wine-making know-how.

Deutsch : Winzer Wanderweg von Cucuron

Ein kleiner Weinberg spazieren auf beiden Seiten des Bergdorf Cucuron, Landschaften und Weinkompetenz zu entdecken.

Italiano :

Una breve passeggiata tra i viticoltori ai lati del villaggio arroccato di Cucuron, per scoprire i paesaggi e il know-how vitivinicolo.

Español : Sentier pédestre des Vignerons de Cucuron

Un breve paseo de viticultores a ambos lados del pueblo encaramado de Cucuron, para descubrir los paisajes y el saber hacer vitivinícola.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-11-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme