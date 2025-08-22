Sentier pédestre des Vignes Motz Savoie

Sentier pédestre des Vignes

Sentier pédestre des Vignes
73310 Motz
Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes

Cette promenade vous permettra d’en savoir plus les vignobles de Chautagne encore trop méconnus. Riches de leurs diversités et d’un microclimat qualifié d’exceptionnel, vous découvrirez de beaux paysages le long d’un parcours thématique.

English : Vineyard Trail

This hike on the hillsides invites you to discover the Chautagnard vineyard. The interactive terminals along the route explain the work of the winemaker throughout the year. An idea for a family excursion.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung erfahren Sie mehr über die Weinberge der Chautagne, die noch viel zu wenig bekannt sind. Sie werden auf einer thematischen Route schöne Landschaften entdecken, die durch ihre Vielfalt und ein außergewöhnliches Mikroklima bestechen.

Italiano :

Una passeggiata attraverso le collinette alla scoperta dei vigneti della Chautagne. I segni interattivi costeggiano il percorso, illustrando il lavoro del vignaiolo nel corso dell’anno. Ideale per un’escursione in famiglia.

Español :

Este paseo le permitirá conocer mejor los viñedos de Chautagne, todavía poco conocidos. Con una gran diversidad y un microclima excepcional, descubrirá hermosos paisajes a lo largo de una ruta temática.

