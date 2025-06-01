Sentier pédestre d’interprétation du lac des Plagnes Abondance Haute-Savoie
Sentier pédestre d’interprétation du lac des Plagnes
Sentier pédestre d’interprétation du lac des Plagnes Lac des Plagnes 74360 Abondance Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Des glaciers au bombement des tourbières, le chemin autour du lac vous fait traverser les paysages qui se sont succédés depuis 20 000 ans. Et en remontant le cours d’eau, l’intrigante origine d’un bloc erratique vous sera conté.
http://www.geopark-chablais.com/ +33 4 50 73 02 90
English : Lac des Plagnes interpretation trail
The path around the lake takes you through landscapes that have succeeded for 20 000 years.
Deutsch : Lac des Plagnes
Von den Gletschern bis zur Wölbung der Torfmoore führt Sie der Weg um den See herum durch Landschaften, die in den letzten 20 000 Jahren aufeinander folgten. Und während Sie den Wasserlauf hinaufgehen, wird Ihnen die faszinierende Herkunft eines Findlings erzählt.
Italiano :
Dai ghiacciai alle torbiere, il percorso intorno al lago vi porta attraverso paesaggi che sono cambiati negli ultimi 20.000 anni. Mentre risalite la corrente, vi verrà raccontata l’intrigante origine di un masso.
Español : Lac des Plagnes
Desde los glaciares hasta las turberas abultadas, el sendero que rodea el lago le lleva por paisajes que han cambiado en los últimos 20.000 años. Y mientras camina río arriba, le contarán el intrigante origen de una roca.
