Sentier pédestre du nanhol Baslieux Meurthe-et-Moselle

Sentier pédestre du nanhol rue 151ème RIM 54620 Baslieux Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

LE NANHOL à Baslieux
Distance 8 km
Balisage Anneau Jaune
Temps 2h
Départ du village.
Facile

  +33 3 82 89 80 32

English :

LE NANHOL at Baslieux
Distance: 8 km
Signs: Yellow ring
Time: 2 hours
Start from the village.

Deutsch :

LE NANHOL in Baslieux
Entfernung: 8 km
Markierung: Gelber Ring
Zeit: 2 Std
Start im Dorf.

Italiano :

LE NANHOL a Baslieux
Distanza 8 km
Segnaletica: Anello giallo
Tempo: 2 ore
Partenza dal villaggio.

Español :

LE NANHOL en Baslieux
Distancia 8 km
Señales: Anillo amarillo
Duración: 2 horas
Salida desde el pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par Système d’information touristique Lorrain