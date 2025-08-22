Sentier pédestre du nanhol Baslieux Meurthe-et-Moselle
Sentier pédestre du nanhol rue 151ème RIM 54620 Baslieux Meurthe-et-Moselle Grand Est
LE NANHOL à Baslieux
Distance 8 km
Balisage Anneau Jaune
Temps 2h
Départ du village.
Facile
+33 3 82 89 80 32
English :
LE NANHOL at Baslieux
Distance: 8 km
Signs: Yellow ring
Time: 2 hours
Start from the village.
Deutsch :
LE NANHOL in Baslieux
Entfernung: 8 km
Markierung: Gelber Ring
Zeit: 2 Std
Start im Dorf.
Italiano :
LE NANHOL a Baslieux
Distanza 8 km
Segnaletica: Anello giallo
Tempo: 2 ore
Partenza dal villaggio.
Español :
LE NANHOL en Baslieux
Distancia 8 km
Señales: Anillo amarillo
Duración: 2 horas
Salida desde el pueblo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par Système d’information touristique Lorrain