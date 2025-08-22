Sentier pédestre du nanhol Baslieux Meurthe-et-Moselle

Sentier pédestre du nanhol Adultes A pieds Facile

Sentier pédestre du nanhol rue 151ème RIM 54620 Baslieux Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

LE NANHOL à Baslieux

Distance 8 km

Balisage Anneau Jaune

Temps 2h

Départ du village.

Facile

+33 3 82 89 80 32

English :

LE NANHOL at Baslieux

Distance: 8 km

Signs: Yellow ring

Time: 2 hours

Start from the village.

Deutsch :

LE NANHOL in Baslieux

Entfernung: 8 km

Markierung: Gelber Ring

Zeit: 2 Std

Start im Dorf.

Italiano :

LE NANHOL a Baslieux

Distanza 8 km

Segnaletica: Anello giallo

Tempo: 2 ore

Partenza dal villaggio.

Español :

LE NANHOL en Baslieux

Distancia 8 km

Señales: Anillo amarillo

Duración: 2 horas

Salida desde el pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par Système d’information touristique Lorrain