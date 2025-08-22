Sentier pédestre marie-lorette Boismont Meurthe-et-Moselle

Sentier pédestre marie-lorette Adultes A pieds Difficulté moyenne

Sentier pédestre marie-lorette Rue de la mairie 54620 Boismont Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 180 Distance : 9500.0 Tarif :

SENTIER DE MARIE LORETTE à Boismont

Distance 9.5 km

Balisage Anneau Rouge

Temps 3h

Départ église, rue de la mairie.

Difficulté moyenne

+33 3 82 39 21 21

English :

SENTIER DE MARIE LORETTE at Boismont

Distance: 9.5 km

Marking: Red ring

Time 3h

Start: church, rue de la mairie.

Deutsch :

MARIE LORETTE PFAD in Boismont

Entfernung: 9.5 km

Markierung: Roter Ring

Zeit: 3 Std

Start: Kirche, rue de la mairie.

Italiano :

Sentiero delle marie lorette a boismont

Distanza: 9,5 km

Segnaletica: Anello rosso

Tempo 3h

Partenza: chiesa, rue de la mairie.

Español :

CAMINO DE MARIE LORETTE en Boismont

Distancia 9,5 km

Señalización Anillo rojo

Duración 3h

Salida: iglesia, rue de la mairie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par Système d’information touristique Lorrain