Sentier pédestre marie-lorette Boismont Meurthe-et-Moselle
Sentier pédestre marie-lorette Boismont Meurthe-et-Moselle vendredi 1 mai 2026.
Sentier pédestre marie-lorette Adultes A pieds Difficulté moyenne
Sentier pédestre marie-lorette Rue de la mairie 54620 Boismont Meurthe-et-Moselle Grand Est
Durée : 180 Distance : 9500.0 Tarif :
SENTIER DE MARIE LORETTE à Boismont
Distance 9.5 km
Balisage Anneau Rouge
Temps 3h
Départ église, rue de la mairie.
Difficulté moyenne
+33 3 82 39 21 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
SENTIER DE MARIE LORETTE at Boismont
Distance: 9.5 km
Marking: Red ring
Time 3h
Start: church, rue de la mairie.
Deutsch :
MARIE LORETTE PFAD in Boismont
Entfernung: 9.5 km
Markierung: Roter Ring
Zeit: 3 Std
Start: Kirche, rue de la mairie.
Italiano :
Sentiero delle marie lorette a boismont
Distanza: 9,5 km
Segnaletica: Anello rosso
Tempo 3h
Partenza: chiesa, rue de la mairie.
Español :
CAMINO DE MARIE LORETTE en Boismont
Distancia 9,5 km
Señalización Anillo rojo
Duración 3h
Salida: iglesia, rue de la mairie.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-16 par Système d’information touristique Lorrain