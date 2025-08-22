Sentier pédestre sens et découverte des animaux de la ferme Copponex Haute-Savoie

Sentier pédestre sens et découverte des animaux de la ferme

Sentier pédestre sens et découverte des animaux de la ferme 98 route de l’usine 74350 Copponex Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Sentier découverte pour en apprendre plus sur les animaux de la Ferme de Chosal.

http://www.fermedechosal.org/ +33 4 50 44 12 82

English : Walking path: sens et découverte des animaux de la ferme

A discovery trail to learn more about the animals at Chosal Farm.

Deutsch : Grenzübergang sens et découverte des animaux de la ferme

Entdeckungspfad, um mehr über die Tiere auf der Ferme de Chosal zu erfahren.

Italiano :

Un percorso di scoperta per conoscere meglio gli animali della Fattoria Chosal.

Español : Ruta de senderismo: sentidos y descubrimiento de los animales de granja

Un recorrido de descubrimiento para saber más sobre los animales de la granja Chosal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-09 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme