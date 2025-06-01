Sentier pédestre sonore sur les traces des contrebandiers Châtel Haute-Savoie

Sentier pédestre sonore sur les traces des contrebandiers Châtel Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

Sentier pédestre sonore sur les traces des contrebandiers

Sentier pédestre sonore sur les traces des contrebandiers 1277 route de Vonnes 74390 Châtel Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Grâce à des bornes audio, découvrez au fil d’une randonnée ludique les aventures des fraudeurs qui arpentaient autrefois la frontière. De beaux paysages également à découvrir.

+33 4 50 71 75 11

English : The Smugglers’ Way audio trail.

With the audio terminals, you can choose the English language, follow in the footsteps of the smugglers and customs officials who once played cat and mouse in this mountainous border area between France and Switzerland.

Deutsch :

Mithilfe von Audiosäulen können Sie auf einer spielerischen Wanderung die Abenteuer der Betrüger entdecken, die einst die Grenze durchquerten. Auch schöne Landschaften gibt es zu entdecken.

Italiano :

Grazie ai terminali audio, scoprite le avventure dei truffatori che un tempo percorrevano il confine durante una divertente escursione. Anche i paesaggi sono bellissimi da scoprire.

Español :

Gracias a los terminales de audio, descubra las aventuras de los defraudadores que una vez recorrieron la frontera durante una divertida excursión. También hay hermosos paisajes por descubrir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-04 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme