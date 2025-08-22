Sentier pédestre thématique « Au fil du temps » Notre-Dame-de-Bellecombe Savoie
Sentier pédestre thématique « Au fil du temps » Notre-Dame-de-Bellecombe Savoie vendredi 1 mai 2026.
Sentier pédestre thématique Au fil du temps
Sentier pédestre thématique Au fil du temps Plan Dernier 73590 Notre-Dame-de-Bellecombe Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Un joli sentier bordé de mousse agrémenté de panneaux illustrés pour découvrir l’univers de nos montagnes.
https://www.notredamedebellecombe.com/ +33 4 79 31 61 40
English : Footpath: Au fil du temps
A nice path lined with moss decorated with panels illustrated to discover the universe of our mountains.
Deutsch : Weg „Im Verlauf der Jahreszeiten
Ein schöner, mit Moos gesäumter Weg, der mit illustrierten Tafeln verziert ist, um das Universum unserer Berge zu entdecken.
Italiano :
Un bel sentiero di muschio con pannelli illustrati per scoprire il mondo delle nostre montagne.
Español : Sentier Au fil du temps
Un bonito camino bordeado de musgo con paneles ilustrados para descubrir el mundo de nuestras montañas.
