Sentier pédestre thématique Au fil du temps

Sentier pédestre thématique Au fil du temps Plan Dernier 73590 Notre-Dame-de-Bellecombe Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Un joli sentier bordé de mousse agrémenté de panneaux illustrés pour découvrir l’univers de nos montagnes.

https://www.notredamedebellecombe.com/ +33 4 79 31 61 40

English : Footpath: Au fil du temps

A nice path lined with moss decorated with panels illustrated to discover the universe of our mountains.

Deutsch : Weg „Im Verlauf der Jahreszeiten

Ein schöner, mit Moos gesäumter Weg, der mit illustrierten Tafeln verziert ist, um das Universum unserer Berge zu entdecken.

Italiano :

Un bel sentiero di muschio con pannelli illustrati per scoprire il mondo delle nostre montagne.

Español : Sentier Au fil du temps

Un bonito camino bordeado de musgo con paneles ilustrados para descubrir el mundo de nuestras montañas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-11 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme