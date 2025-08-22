Sentier pédestre Vallée de la Croisade Salles Tarn
Sentier pédestre Vallée de la Croisade Salles Tarn vendredi 1 mai 2026.
Sentier pédestre Vallée de la Croisade
Sentier pédestre Vallée de la Croisade place Imbert de Salles 81640 Salles Tarn Occitanie
Découvrez un bout d’histoire de la Croisade des albigeois en marchant le long de ce sentier ponctué de panneaux didactiques.
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/ +33 5 63 76 76 67
English :
Discover a piece of the history of the Albigensian Crusade by walking along this trail punctuated with educational panels.
Deutsch :
Entdecken Sie ein Stück Geschichte des Albigenserkreuzzugs, indem Sie auf diesem mit Lehrtafeln gespickten Pfad wandern.
Italiano :
Scoprite un pezzo di storia della Crociata albigese percorrendo questo sentiero punteggiato di pannelli didattici.
Español :
Descubra un trozo de la historia de la Cruzada Albigense recorriendo este sendero salpicado de paneles didácticos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-10-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme