Sentier pédestre Vallée de la Croisade Salles Tarn

Sentier pédestre Vallée de la Croisade

Sentier pédestre Vallée de la Croisade place Imbert de Salles 81640 Salles Tarn Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez un bout d’histoire de la Croisade des albigeois en marchant le long de ce sentier ponctué de panneaux didactiques.

http://tourisme-tarn-carmaux.fr/ +33 5 63 76 76 67

English :

Discover a piece of the history of the Albigensian Crusade by walking along this trail punctuated with educational panels.

Deutsch :

Entdecken Sie ein Stück Geschichte des Albigenserkreuzzugs, indem Sie auf diesem mit Lehrtafeln gespickten Pfad wandern.

Italiano :

Scoprite un pezzo di storia della Crociata albigese percorrendo questo sentiero punteggiato di pannelli didattici.

Español :

Descubra un trozo de la historia de la Cruzada Albigense recorriendo este sendero salpicado de paneles didácticos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-10-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme