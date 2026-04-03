Sentier pieds-nus Saint-Étienne-du-Bois Ain
Sentier pieds-nus Saint-Étienne-du-Bois Ain vendredi 1 mai 2026.
Sentier pieds-nus
Sentier pieds-nus 100 route de Bourg 01370 Saint-Étienne-du-Bois Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez le sentier pieds-nus pour enfants, situé dans le parc forestier de l’écomusée !
http://www.ecomuseebresse.fr/ +33 4 74 30 52 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Barefoot Trail
Discover the barefoot children’s trail in the ecomuseum’s forest park!
Deutsch :
Entdecken Sie den Barfußpfad für Kinder, der sich im Waldpark des Ecomuseums befindet!
Italiano :
Scoprite il percorso per bambini a piedi nudi nel parco boschivo dell’ecomuseo!
Español :
Descubra el sendero de los niños descalzos en el parque arbolado del ecomuseo
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-26 par Aintourisme source Apidae Tourisme