Sentier pieds-nus Saint-Étienne-du-Bois Ain

Sentier pieds-nus

Sentier pieds-nus 100 route de Bourg 01370 Saint-Étienne-du-Bois Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez le sentier pieds-nus pour enfants, situé dans le parc forestier de l’écomusée !

http://www.ecomuseebresse.fr/ +33 4 74 30 52 54

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English : Barefoot Trail

Discover the barefoot children’s trail in the ecomuseum’s forest park!

Deutsch :

Entdecken Sie den Barfußpfad für Kinder, der sich im Waldpark des Ecomuseums befindet!

Italiano :

Scoprite il percorso per bambini a piedi nudi nel parco boschivo dell’ecomuseo!

Español :

Descubra el sendero de los niños descalzos en el parque arbolado del ecomuseo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-26 par Aintourisme source Apidae Tourisme