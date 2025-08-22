Sentier piéton botanique de Plan Pichu Aime-la-Plagne Savoie
Sentier piéton botanique de Plan Pichu
Sentier piéton botanique de Plan Pichu
Plan Pichu 73210 Aime-la-Plagne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Partez à la découverte des fleurs et des animaux de nos alpages, ce sentier est jalonné de tables de lecture mais également de panneaux ludiques qui s’adressent aux enfants.
https://www.sigranier.fr/ +33 4 79 55 46 44
English : Botanic path
Discover the natural heritage during an easy walk where you can see particular flowers and animals from high mountain pasture. Specific signs for chlidren are provided.
Deutsch : Sentier botanique
Entdecken Sie die Blumen und Tiere unserer Almen. Dieser Weg ist mit Lesetischen, aber auch mit spielerischen Schildern, die sich an Kinder richten, gesäumt.
Italiano :
Scoprite i fiori e gli animali dei nostri pascoli alpini. Questo sentiero è segnalato con tavole di lettura e anche con pannelli ludici per i bambini.
Español : Sentier botanique
Descubra las flores y los animales de nuestros pastos alpinos. Este sendero está marcado con mesas de lectura y también con paneles lúdicos para los niños.
