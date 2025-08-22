Sentier piéton botanique de Plan Pichu Aime-la-Plagne Savoie

Sentier piéton botanique de Plan Pichu

Sentier piéton botanique de Plan Pichu Plan Pichu 73210 Aime-la-Plagne Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte des fleurs et des animaux de nos alpages, ce sentier est jalonné de tables de lecture mais également de panneaux ludiques qui s’adressent aux enfants.

https://www.sigranier.fr/   +33 4 79 55 46 44

English : Botanic path

Discover the natural heritage during an easy walk where you can see particular flowers and animals from high mountain pasture. Specific signs for chlidren are provided.

Deutsch : Sentier botanique

Entdecken Sie die Blumen und Tiere unserer Almen. Dieser Weg ist mit Lesetischen, aber auch mit spielerischen Schildern, die sich an Kinder richten, gesäumt.

Italiano :

Scoprite i fiori e gli animali dei nostri pascoli alpini. Questo sentiero è segnalato con tavole di lettura e anche con pannelli ludici per i bambini.

Español : Sentier botanique

Descubra las flores y los animales de nuestros pastos alpinos. Este sendero está marcado con mesas de lectura y también con paneles lúdicos para los niños.

