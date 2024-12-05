Sentier poétique René Char La Petite-Pierre Bas-Rhin

Sentier poétique René Char

Sentier poétique René Char 67290 La Petite-Pierre Bas-Rhin Grand Est

Durée : 180 Distance : 8700.0 Tarif :

Découvrez l’étang du Donnenbach et suivez les traces du poète René Char! Au départ de La Petite Pierre, ce sentier forestier vous emmènera pour une sortie rafraichissante le long de l’eau, pour découvrir cette figure poétique marquante du XXe siècle qui a été mobilisée dans la région en 1939-1940.

English :

Discover the pond of Donnenbach and follow the footsteps of the poet René Char! Starting from La Petite Pierre, this forest trail will take you for a refreshing outing along the water, to discover this outstanding poetic figure of the 20th century who was mobilized in the region in 1939-1940.

Deutsch :

Entdecken Sie den Teich von Donnenbach und folgen Sie den Spuren des Dichters René Char! Von La Petite Pierre aus führt Sie dieser Waldpfad zu einem erfrischenden Ausflug entlang des Wassers, um mehr über diesen bedeutenden Dichter des 20. Jahrhunderts zu erfahren, der 1939-1940 in der Region mobilisiert wurde.

Italiano :

Scoprite lo stagno di Donnenbach e seguite le tracce del poeta René Char! Partendo da La Petite Pierre, questo sentiero forestale vi condurrà in una rinfrescante escursione lungo l’acqua, alla scoperta di questa straordinaria figura poetica del XX secolo, mobilitata nella regione nel 1939-1940.

Español :

Descubra el estanque de Donnenbach y siga los pasos del poeta René Char Partiendo de La Petite Pierre, esta pista forestal le llevará en un refrescante paseo a lo largo del agua, para descubrir esta destacada figura poética del siglo XX que se movilizó en la región en 1939-1940.

