Sentier pollinier Saint-Genis-l’Argentière Rhône

Sentier pollinier

Sentier pollinier Départ sur le parking de la mairie 69610 Saint-Genis-l’Argentière Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Avant votre promenade de 3km sur le sentier des arbres, vous passerez au jardin des herbes, pour mieux connaître les arbres et plantes les plus allergisants de notre région grâce aux nombreux panneaux.

+33 4 74 70 04 83

English : Pollen watch trail

3 km walk along the tree trail followed by a stop in a herb garden to identify the most allergenic trees and plants in our region. There are lots of information boards to read and you can download the map to take with you.

Deutsch :

Vor Ihrer 3 km langen Wanderung auf dem Baumpfad kommen Sie am Kräutergarten vorbei, wo Sie anhand zahlreicher Schilder mehr über die allergieauslösendsten Bäume und Pflanzen unserer Region erfahren können.

Italiano :

Prima della passeggiata di 3 km sul sentiero degli alberi, passerete dal giardino delle erbe, per conoscere meglio gli alberi e le piante più allergeniche della nostra regione grazie ai numerosi cartelli.

Español :

Antes de su paseo de 3 km por el sendero de los árboles, pasará por el jardín de hierbas, para aprender más sobre los árboles y plantas más alergénicos de nuestra región gracias a los numerosos carteles.

