SENTIER RENE GUY CADOU Louisfert Loire-Atlantique
SENTIER RENE GUY CADOU
SENTIER RENE GUY CADOU 44110 Louisfert Loire-Atlantique Pays de la Loire
Durée : Distance : 15500.0 Tarif :
Itinéraire au doux parfum de poésie dans cette campagne bleue . Vous découvrirez le bourg de Louisfert où René-Guy Cadou, grand poète, aimait vivre…
http://www.tourisme-chateaubriant.fr/ +33 2 40 28 20 90
English :
An itinerary with the sweet scent of poetry in « this blue countryside ». You will discover the village of Louisfert where René-Guy Cadou, a great poet, loved to live..
Deutsch :
Route mit dem süßen Duft der Poesie in « dieser blauen Landschaft ». Sie werden das Städtchen Louisfert entdecken, in dem der große Dichter René-Guy Cadou gerne lebte..
Italiano :
Un itinerario dal dolce profumo di poesia in « questa campagna blu ». Scoprirete il villaggio di Louisfert dove viveva René-Guy Cadou, un grande poeta?
Español :
Un itinerario con el dulce aroma de la poesía en « esta campiña azul ». Descubrirá el pueblo de Louisfert, donde le gustaba vivir a René-Guy Cadou, un gran poeta..
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-18 par eSPRIT Pays de la Loire