SENTIER SCULPTURES EN LIBERTÉ Altier Lozère

SENTIER SCULPTURES EN LIBERTÉ Marche nordique Facile

SENTIER SCULPTURES EN LIBERTÉ Le village 48800 Altier Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 2600.0 Tarif :

Le sentier de sculptures d’Altier présente des sculptures contemporaines à caractère monumental en lien direct avec les éléments naturels et le paysage.

Facile

http://sculpturesenliberte.com/ +33 6 87 69 92 15

English :

The Altier Sculpture Trail features monumental contemporary sculptures directly linked to natural elements and the landscape.

Deutsch :

Der Skulpturenpfad von Altier zeigt zeitgenössische Skulpturen mit Monumentalcharakter, die in direktem Zusammenhang mit den Naturelementen und der Landschaft stehen.

Italiano :

L’Altier Sculpture Trail presenta sculture monumentali contemporanee direttamente collegate agli elementi naturali e al paesaggio.

Español :

El sendero de esculturas Altier presenta esculturas monumentales contemporáneas directamente vinculadas a los elementos naturales y al paisaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-04 par CDT Lozère