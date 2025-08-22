SENTIER SCULPTURES EN LIBERTÉ Altier Lozère
SENTIER SCULPTURES EN LIBERTÉ Altier Lozère vendredi 1 mai 2026.
SENTIER SCULPTURES EN LIBERTÉ Marche nordique Facile
SENTIER SCULPTURES EN LIBERTÉ Le village 48800 Altier Lozère Occitanie
Durée : 90 Distance : 2600.0 Tarif :
Le sentier de sculptures d’Altier présente des sculptures contemporaines à caractère monumental en lien direct avec les éléments naturels et le paysage.
Facile
http://sculpturesenliberte.com/ +33 6 87 69 92 15
English :
The Altier Sculpture Trail features monumental contemporary sculptures directly linked to natural elements and the landscape.
Deutsch :
Der Skulpturenpfad von Altier zeigt zeitgenössische Skulpturen mit Monumentalcharakter, die in direktem Zusammenhang mit den Naturelementen und der Landschaft stehen.
Italiano :
L’Altier Sculpture Trail presenta sculture monumentali contemporanee direttamente collegate agli elementi naturali e al paesaggio.
Español :
El sendero de esculturas Altier presenta esculturas monumentales contemporáneas directamente vinculadas a los elementos naturales y al paisaje.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-04 par CDT Lozère