Sentier sous-marin archéologique d’Olbia Hyères Var

Sentier sous-marin archéologique d’Olbia

Sentier sous-marin archéologique d’Olbia Plage de l’Almanarre (face au site archéologique d’Olbia) 83400 Hyères Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Sentier sous-marin, d’accès facile, au départ de la plage de l’Almanarre, qui permet rapidement de découvrir des vestiges archéologiques à moins de 5 mètres de profondeur. Des panneaux d’information sont immergés durant la période estivale.

English : Olbia archaeological underwater trail

An easy-access underwater trail, starting from the Almanarre beach, quickly reveals archaeological remains at a depth of less than 5 meters. Information panels are immersed during the summer months.

Deutsch : Archäologischer Unterwasserpfad in Olbia

Leicht zugänglicher Unterwasserpfad, der am Strand von L’Almanarre beginnt und in weniger als 5 Metern Tiefe schnell archäologische Überreste entdecken lässt. Während der Sommermonate werden Informationstafeln versenkt.

Italiano :

Un percorso subacqueo facilmente accessibile che parte dalla spiaggia di Almanarre, dove si possono scoprire rapidamente resti archeologici a meno di 5 metri di profondità. I pannelli informativi sono immersi durante i mesi estivi.

Español :

Un sendero subacuático de fácil acceso, que parte de la playa de Almanarre y permite descubrir rápidamente restos arqueológicos a menos de 5 metros de profundidad. Los paneles informativos están inmersos durante el periodo estival.

