Sentier sous-marin Roquebrune-sur-Argens Var

Sentier sous-marin Roquebrune-sur-Argens Var vendredi 1 mai 2026.

Sentier sous-marin

Sentier sous-marin Calanque Bonne Eau 83380 Roquebrune-sur-Argens Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Aux Issambres, la calanque Bonne Eau accueille désormais un sentier sous-marin gratuit et accessible à tous.

https://www.roquebrunesurargens-tourisme.fr/   +33 4 94 19 89 89

English :

In Les Issambres, the Bonne Eau cove is now home to a free underwater trail open to all.

Deutsch :

In Les Issambres beherbergt die Calanque Bonne Eau nun einen kostenlosen und für alle zugänglichen Unterwasserpfad.

Italiano :

A Les Issambres, l’insenatura di Bonne Eau ospita un percorso subacqueo gratuito aperto a tutti.

Español :

En Les Issambres, la cala Bonne Eau alberga ahora un sendero submarino gratuito y abierto a todos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme