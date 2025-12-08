Sentier sous-marin Roquebrune-sur-Argens Var
Sentier sous-marin Roquebrune-sur-Argens Var vendredi 1 mai 2026.
Sentier sous-marin
Sentier sous-marin Calanque Bonne Eau 83380 Roquebrune-sur-Argens Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Aux Issambres, la calanque Bonne Eau accueille désormais un sentier sous-marin gratuit et accessible à tous.
https://www.roquebrunesurargens-tourisme.fr/ +33 4 94 19 89 89
English :
In Les Issambres, the Bonne Eau cove is now home to a free underwater trail open to all.
Deutsch :
In Les Issambres beherbergt die Calanque Bonne Eau nun einen kostenlosen und für alle zugänglichen Unterwasserpfad.
Italiano :
A Les Issambres, l’insenatura di Bonne Eau ospita un percorso subacqueo gratuito aperto a tutti.
Español :
En Les Issambres, la cala Bonne Eau alberga ahora un sendero submarino gratuito y abierto a todos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme