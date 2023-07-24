Sentier Sur les traces de l’écureuil Husseren-les-Châteaux Haut-Rhin

Sentier Sur les traces de l’écureuil 68420 Husseren-les-Châteaux Haut-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 6400.0 Tarif :

Sentier pédestre simple, agréable, ombragé et accessible à poussette.

http://www.tourisme-eguisheim-rouffach.com/ +33 3 89 78 53 15

English :

Simple, pleasant, shaded footpath accessible to pushchairs.

Deutsch :

Einfacher, angenehmer, schattiger und kinderwagentauglicher Wanderweg.

Italiano :

Sentiero semplice, piacevole, ombreggiato e accessibile ai passeggini.

Español :

Sendero sencillo, agradable y sombreado, accesible a los carritos de bebé.

