Sentier Sur les traces de l’écureuil Husseren-les-Châteaux Haut-Rhin

Sentier Sur les traces de l’écureuil 68420 Husseren-les-Châteaux Haut-Rhin Grand Est
Durée : 150 Distance : 6400.0 Tarif :
Sentier pédestre simple, agréable, ombragé et accessible à poussette.
http://www.tourisme-eguisheim-rouffach.com/ +33 3 89 78 53 15
English :
Simple, pleasant, shaded footpath accessible to pushchairs.
Deutsch :
Einfacher, angenehmer, schattiger und kinderwagentauglicher Wanderweg.
Italiano :
Sentiero semplice, piacevole, ombreggiato e accessibile ai passeggini.
Español :
Sendero sencillo, agradable y sombreado, accesible a los carritos de bebé.
