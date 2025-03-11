Sentier sur pilotis au bord du lac de St Etienne Cantalès Lacapelle-Viescamp Cantal

Sentier sur pilotis au bord du lac de St Etienne Cantalès Presqu’île Puech des Ouilhes 15150 Lacapelle-Viescamp Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Pour les amateurs de balade, un sentier sur pilotis accessible à tous permet de faire le tour de la presqu’île sur environ 2 km, de l’îlot au port de plaisance.

https://www.caba.fr/fr/lac-saint-etienne-cantales/ +33 4 71 46 86 30

English : Path on stilts at the edge of the lake of St Etienne Cantalès

For the amateurs of stroll, a path on stilts accessible to all makes it possible to make the turn of the peninsula on approximately 2 km, of the islet to the marina.

Deutsch :

Für Wanderfreunde gibt es einen für alle zugänglichen Pfahlweg, auf dem man die Halbinsel auf einer Länge von etwa 2 km umrunden kann, von der kleinen Insel bis zum Jachthafen.

Italiano :

Per chi ama camminare, un sentiero su palafitte accessibile a tutti permette di percorrere la penisola per circa 2 km, dall’isolotto al porto turistico.

Español :

Para los que les guste caminar, un sendero sobre pilotes accesible para todos permite rodear la península durante unos 2 km, desde el islote hasta el puerto deportivo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-11 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme