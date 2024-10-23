Sentier thématique De la Mémoire à l’Histoire La Broque Bas-Rhin

Sentier thématique De la Mémoire à l’Histoire La Broque Bas-Rhin vendredi 1 août 2025.

Durée : 120 Distance : 5000.0 Tarif :

Découvrez à travers un parcours de 5,3 km ponctué de sites représentatifs de l’histoire contemporaine de l’Alsace, les évolutions vécues par la population entre 2 siècles et 2 pays. En point d’orgue, la stèle mémorielle sur le site de l’ancien camp dit de Schirmeck qui 60 ans après sa destruction lève le voile, à travers maquettes, photos et explications inédites, sur l’histoire méconnue et oubliée du camp disparu de Schirmeck-Vorbrück .

https://www.valleedelabruche.fr/ +33 3 88 47 18 51

English :

Discover through a 5.3 km route punctuated by sites representative of the contemporary history of Alsace, the changes experienced by the population between 2 centuries and 2 countries. The high point is the memorial stele on the site of the former camp called Schirmeck, which 60 years after its destruction raises the veil, through models, photos and unpublished explanations, on the little-known and forgotten history of the disappeared camp of « Schirmeck-Vorbrück ».

Deutsch :

Entdecken Sie auf einem 5,3 km langen Rundgang mit repräsentativen Stätten der zeitgenössischen Geschichte des Elsass die Entwicklungen, die die Bevölkerung zwischen zwei Jahrhunderten und zwei Ländern durchlebt hat. Ein Höhepunkt ist die Gedenkstele auf dem Gelände des ehemaligen Lagers Schirmeck, die 60 Jahre nach seiner Zerstörung anhand von Modellen, Fotos und unveröffentlichten Erklärungen den Schleier über der unbekannten und vergessenen Geschichte des verschwundenen Lagers Schirmeck-Vorbrück » lüftet.

Italiano :

Scoprite i cambiamenti vissuti dalla popolazione tra due secoli e due paesi lungo un percorso di 5,3 km punteggiato da siti rappresentativi della storia contemporanea dell’Alsazia. Da segnalare la stele commemorativa sul sito dell’ex campo di Schirmeck che, a 60 anni dalla sua distruzione, solleva il velo, attraverso modelli, foto e spiegazioni inedite, sulla storia poco conosciuta e dimenticata del campo scomparso di « Schirmeck-Vorbrück ».

Español :

Descubra los cambios experimentados por la población entre dos siglos y dos países a lo largo de un recorrido de 5,3 km salpicado de lugares representativos de la historia contemporánea de Alsacia. Destaca la estela conmemorativa en el emplazamiento del antiguo campo conocido como Schirmeck que, 60 años después de su destrucción, levanta el velo, mediante maquetas, fotos y explicaciones inéditas, sobre la historia poco conocida y olvidada del desaparecido campo de « Schirmeck-Vorbrück ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-23 par Système d’informations touristique Alsace