Sentier thématique de la Voie du Tram Valserhône Ain

Sentier thématique de la Voie du Tram

Sentier thématique de la Voie du Tram Bellegarde-sur-Valserine 01200 Valserhône Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Attention, jusqu’à nouvel ordre, la Voie du Tram est fermée entre Champfromier et Chézery suite à un glissement de terrain.

https://www.terrevalserhone-tourisme.fr/ +33 4 50 48 48 68

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English :

Disused from1940, the tram line was converted into a walkway in 1991. This gently sloping path gives access to numerous sites between Bellegarde and Chézery and is completely traffic-free.

Deutsch :

Die Voie du Tram wird in 1991 zwischen Bellegarde und Chézery hergerichtet. Das ist einen ruhig und einfach Weg. Sie können viele Sehenswürdigkeiten bewundern.

Italiano :

Fino a nuovo avviso, la Voie du Tram è chiusa tra Champfromier e Chézery a causa di una frana.

Español :

Hasta nuevo aviso, la Voie du Tram está cerrada entre Champfromier y Chézery debido a un corrimiento de tierras.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-23 par Aintourisme source Apidae Tourisme