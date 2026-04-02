Sentier thématique de la Voie du Tram Valserhône Ain
Sentier thématique de la Voie du Tram Valserhône Ain vendredi 1 mai 2026.
Sentier thématique de la Voie du Tram
Sentier thématique de la Voie du Tram Bellegarde-sur-Valserine 01200 Valserhône Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Attention, jusqu’à nouvel ordre, la Voie du Tram est fermée entre Champfromier et Chézery suite à un glissement de terrain.
https://www.terrevalserhone-tourisme.fr/ +33 4 50 48 48 68
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English :
Disused from1940, the tram line was converted into a walkway in 1991. This gently sloping path gives access to numerous sites between Bellegarde and Chézery and is completely traffic-free.
Deutsch :
Die Voie du Tram wird in 1991 zwischen Bellegarde und Chézery hergerichtet. Das ist einen ruhig und einfach Weg. Sie können viele Sehenswürdigkeiten bewundern.
Italiano :
Fino a nuovo avviso, la Voie du Tram è chiusa tra Champfromier e Chézery a causa di una frana.
Español :
Hasta nuevo aviso, la Voie du Tram está cerrada entre Champfromier y Chézery debido a un corrimiento de tierras.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-23 par Aintourisme source Apidae Tourisme
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