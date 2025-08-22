Sentier thématique de Valloire le safari des animaux Valloire Savoie

Sentier thématique de Valloire le safari des animaux

Sentier thématique de Valloire le safari des animaux 73450 Valloire Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte des animaux de nos montagnes et des légendes d’autrefois. Sur le parcours, vous pourrez écouter des légendes et consulter des fiches pédagogiques sur les animaux.

https://www.valloire.net/ +33 4 79 59 03 96

English : Valloire theme trail the animal safari

Discover the animals of our mountains and the legends of yesteryear. On the course, you can listen to legends and consult educational sheets on animals.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise und lernen Sie die Tiere unserer Berge und die Legenden von früher kennen. Auf dem Weg können Sie sich Legenden anhören und pädagogische Merkblätter über die Tiere ansehen.

Italiano :

Scoprite gli animali delle nostre montagne e le leggende di un tempo. Lungo il percorso, potrete ascoltare le leggende e consultare le schede degli animali.

Español :

Descubra los animales de nuestras montañas y las leyendas de antaño. Por el camino, podrás escuchar leyendas y consultar fichas de animales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme