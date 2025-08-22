Sentier thématique du Morel Grand-Aigueblanche Savoie

Sentier thématique du Morel

Sentier thématique du Morel (Pont de Bellecombe) 73260 Grand-Aigueblanche Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

C’est l’histoire d’un torrent redoutable, le Morel, devenu merveille de la Tarentaise imaginez une suite ininterrompue de petits ouvrages qui sont autant de cascades et de bassins propices à la baignade. Rive gauche ou droite, à vous de choisir !

English : Thematic path of the Morel

Come to discover the fabulous story of the Morel torrent!

During a fun hike, the story of this natural heritage is told to the walkers.

Deutsch : Sentier thématique du Morel

Es ist die Geschichte eines gefürchteten Wildbachs, des Morel, der zum Wunder der Tarentaise wurde: Stellen Sie sich eine ununterbrochene Folge von kleinen Bauwerken vor, die ebenso viele Wasserfälle und Becken sind, die zum Baden einladen. Ob am linken oder rechten Ufer, Sie haben die Wahl!

Italiano :

Questa è la storia di un temibile torrente, il Morel, che è diventato una meraviglia della Tarentaise: immaginate una serie ininterrotta di piccole strutture che sono altrettante cascate e piscine balneabili. Riva destra o sinistra, la scelta è vostra!

Español : Sentier thématique du Morel

Esta es la historia de un temible torrente, el Morel, que se ha convertido en una maravilla de la Tarentaise: imagine una serie ininterrumpida de pequeñas estructuras que son otras tantas cascadas y piscinas aptas para el baño. Orilla izquierda o derecha, ¡la elección es suya!

