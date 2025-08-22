Sentier thématique Les Couleurs du Temps La Rivine Les Verneys Pratier Valloire Savoie

Sentier thématique Les Couleurs du Temps La Rivine Les Verneys Pratier

Sentier thématique Les Couleurs du Temps La Rivine Les Verneys Pratier Hameau des Verneys 73450 Valloire Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le sentier thématique Les Couleurs du Temps vous propose de vous initier au dessin nature (crayon ou aquarelle) lors d’une balade entre le hameau des Verneys et Pratier.

English : Sentier thématique Les Couleurs du Temps La Rivine Les Verneys Pratier

The Colours of Time theme trail introduces you to nature drawing (pencil or watercolour) on a walk between the hamlet of Les Verneys and Pratier.

Deutsch : Sentier thématique Les Couleurs du Temps La Rivine Les Verneys Pratier

Auf dem Themenpfad Les Couleurs du Temps können Sie sich bei einem Spaziergang zwischen den Weilern Verneys und Pratier in die Naturzeichnung (Bleistift oder Aquarell) einführen lassen.

Italiano :

Il percorso tematico I colori del tempo vi offre la possibilità di cimentarvi nel disegno naturalistico (a matita o ad acquerello) durante una passeggiata tra la frazione di Les Verneys e Pratier.

Español : Sentier thématique Les Couleurs du Temps La Rivine Les Verneys Pratier

El itinerario temático Los colores del tiempo le ofrece la posibilidad de probar el dibujo al natural (lápiz o acuarela) en un paseo entre la aldea de Les Verneys y Pratier.

