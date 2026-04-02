Sentier thématique Parcours historique de Gex Gex Ain
Sentier thématique Parcours historique de Gex Gex Ain vendredi 1 mai 2026.
Sentier thématique Parcours historique de Gex
Sentier thématique Parcours historique de Gex Avenue de la Gare 01170 Gex Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Partez à la découverte de Gex et de ses 700 ans d’histoire ! Des remparts médiévaux aux places de marché, ce parcours de 35 étapes retrace l’évolution d’une petite capitale de province.
https://www.paysdegex-montsjura.com/ +33 4 50 28 09 16
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English : Themed trail A historical tour of Gex
Come discover Gex and its 700 years of history! From medieval ramparts to market squares, this 35-stop tour traces the evolution of a small provincial capital.
Deutsch : Themenweg Historischer Rundgang durch Gex
Entdecken Sie Gex und seine 700-jährige Geschichte! Von den mittelalterlichen Stadtmauern bis zu den Marktplätzen zeichnet dieser Rundgang mit 35 Stationen die Entwicklung einer kleinen Provinzhauptstadt nach.
Italiano :
Scoprite Gex e i suoi 700 anni di storia! Dai bastioni medievali alle piazze del mercato, questo tour di 35 tappe ripercorre lo sviluppo di un piccolo capoluogo di provincia.
Español :
Descubra Gex y sus 700 años de historia Desde las murallas medievales hasta las plazas del mercado, este recorrido de 35 paradas traza el desarrollo de una pequeña capital de provincia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-25 par Aintourisme source Apidae Tourisme
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