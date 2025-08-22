Sentier thématique Promenons-nous dans les bois

Sentier thématique Promenons-nous dans les bois Bois de Sagne Blanchard 42920 Chalmazel-Jeansagnière Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire ludique et didactique autour du fonctionnement d’une forêt, sa gestion et son rôle environnemental.

De nombreux panneaux thématiques sont présents tout au long du parcours (faune, flore, vie de la forêt …).

English : Sentier thématique Promenons-nous dans les bois

A fun and educational itinerary about the functioning of a forest, its management and its environmental role.

Numerous thematic panels are present throughout the route (fauna, flora, life of the forest …).

Deutsch : Sentier thématique Promenons-nous dans les bois

Ein spielerischer und didaktischer Weg rund um die Funktionsweise eines Waldes, seine Verwaltung und seine Rolle für die Umwelt.

Entlang des Weges gibt es zahlreiche thematische Tafeln (Fauna, Flora, Leben im Wald …).

Italiano :

Un percorso divertente ed educativo sul funzionamento di una foresta, sulla sua gestione e sul suo ruolo ambientale.

Numerosi pannelli tematici sono presenti lungo tutto il percorso (fauna, flora, vita nel bosco, ecc.).

Español : Sentier thématique Promenons-nous dans les bois

Un recorrido lúdico y pedagógico sobre el funcionamiento de un bosque, su gestión y su papel medioambiental.

Numerosos paneles temáticos están presentes a lo largo del recorrido (fauna, flora, vida en el bosque, etc.).

