Sentier vallier Brossac Charente

Sentier vallier Brossac Charente vendredi 1 août 2025.

Sentier vallier

Sentier vallier Le bourg 16480 Brossac Charente Nouvelle-Aquitaine

Découvrez la commune de Brossac et ses beaux paysages changeants et surprenants en empruntant le sentier Vallier.

https://www.sudcharentetourisme.fr/ +33 5 45 78 91 04

English : Sentier vallier

Located on the north-eastern edge of the forest of Double Saintongeaise, the town of Brossac presents varied landscapes of forest, moor and champagne typical of the region.

Deutsch : Sentier vallier

Entdecken Sie die Gemeinde Brossac und ihre schönen, wechselnden und überraschenden Landschaften auf dem Vallier-Pfad.

Italiano :

Scoprite il comune di Brossac e i suoi bellissimi paesaggi, mutevoli e sorprendenti, lungo il sentiero del Vallier.

Español : Sentier vallier

Descubra el municipio de Brossac y sus bellos, cambiantes y sorprendentes paisajes a lo largo del sendero de Vallier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme