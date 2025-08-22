Sentier vers le « Refuge de Plan Lombardie » Les Belleville Savoie
Sentier vers le Refuge de Plan Lombardie
Sentier vers le Refuge de Plan Lombardie La Sauce 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Le refuge du Plan Lombardie est au cœur d’un vallon encore vierge et sauvage au pied du majestueux Cheval Noir.
Le refuge est accessible en voiture pour les personnes à mobilité réduite.
English : Refuge de Plan Lombardie
The Plan Lombardie refuge lies at the heart of a wild, unspoilt valley at the foot of the majestic Cheval Noir.
The refuge is accessible by car for people with reduced mobility.
Deutsch :
Die Plan Lombardie-Hütte liegt im Herzen eines noch unberührten und wilden Tals am Fuße des majestätischen Schwarzen Pferdes.
Die Hütte ist für Menschen mit eingeschränkter Mobilität mit dem Auto erreichbar.
Italiano :
Il rifugio Plan Lombardie si trova nel cuore di una valle selvaggia e incontaminata, ai piedi del maestoso Cheval Noir.
Il rifugio è accessibile in auto per le persone a mobilità ridotta.
Español :
El refugio de Plan Lombardie se encuentra en el corazón de un valle salvaje y virgen, a los pies del majestuoso Cheval Noir.
El refugio es accesible en coche para personas con movilidad reducida.
