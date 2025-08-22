Sentier vers le Refuge de Plan Lombardie

Sentier vers le Refuge de Plan Lombardie La Sauce 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le refuge du Plan Lombardie est au cœur d’un vallon encore vierge et sauvage au pied du majestueux Cheval Noir.

Le refuge est accessible en voiture pour les personnes à mobilité réduite.

English : Refuge de Plan Lombardie

The Plan Lombardie refuge lies at the heart of a wild, unspoilt valley at the foot of the majestic Cheval Noir.

The refuge is accessible by car for people with reduced mobility.

Deutsch :

Die Plan Lombardie-Hütte liegt im Herzen eines noch unberührten und wilden Tals am Fuße des majestätischen Schwarzen Pferdes.

Die Hütte ist für Menschen mit eingeschränkter Mobilität mit dem Auto erreichbar.

Italiano :

Il rifugio Plan Lombardie si trova nel cuore di una valle selvaggia e incontaminata, ai piedi del maestoso Cheval Noir.

Il rifugio è accessibile in auto per le persone a mobilità ridotta.

Español :

El refugio de Plan Lombardie se encuentra en el corazón de un valle salvaje y virgen, a los pies del majestuoso Cheval Noir.

El refugio es accesible en coche para personas con movilidad reducida.

