Sentier vigneron de Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône
Sentier vigneron de Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.
Sentier vigneron de Château Paradis
Sentier vigneron de Château Paradis 2900 Chemin Du Pommier 13610 Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 90 Distance : 3200.0 Tarif :
Un sentier découverte au domaine de Château Paradis, au nord d’Aix-en-Provence. Profitez d’une promenade instructive au cœur du vignoble !
http://www.chateauparadis.com/ +33 4 42 54 09 43
English :
A discovery trail at the Château Paradis estate, north of Aix-en-Provence. Enjoy an instructive walk in the heart of the vineyard!
Deutsch :
Ein Entdeckungspfad auf dem Weingut Château Paradis, nördlich von Aix-en-Provence. Genießen Sie einen informativen Spaziergang im Herzen des Weinbergs!
Italiano :
Un percorso di scoperta della tenuta Château Paradis, a nord di Aix-en-Provence. Godetevi una passeggiata informativa nel cuore dei vigneti!
Español :
Un recorrido de descubrimiento en la finca del Château Paradis, al norte de Aix-en-Provence. Disfrute de un paseo informativo por el corazón de los viñedos
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-03 par Provence Tourisme