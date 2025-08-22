Sentier viticole de Taluyers Taluyers Rhône

Sentier viticole de Taluyers

Sentier viticole de Taluyers Parking du Prieuré 69440 Taluyers Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Un parcours pédestre au coeur des vignes des Coteaux du Lyonnais. Sur le circuit, 5 panneaux sont installés et vous donnent des explications sur l’AOP, le travail de la vigne et la conception du vin.

English : Wine growing trail in the village of Taluyers

This trail is punctuated by 5 information boards installed by the Coteaux du Lyonnais wine federation, detailing how vineyards are tended and wine conceived. A visit that’s both educational and fun!

Deutsch :

Ein Wanderweg im Herzen der Weinberge der Coteaux du Lyonnais. Auf dem Rundweg sind 5 Schilder aufgestellt, die Ihnen Erklärungen über die AOP, die Arbeit im Weinberg und die Konzeption des Weins geben.

Italiano :

Un tour a piedi nel cuore dei vigneti del Coteaux du Lyonnais. Sul circuito sono installati 5 pannelli che forniscono spiegazioni sull’AOP, sul lavoro della vite e sulla concezione del vino.

Español :

Un recorrido a pie en el corazón de los viñedos de Coteaux du Lyonnais. En el circuito, se han instalado 5 paneles que le dan explicaciones sobre la AOP, el trabajo de la vid y la concepción del vino.

