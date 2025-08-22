Sentiers de la Forêt de Tours-Preuilly Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Sentiers de la Forêt de Tours-Preuilly A pieds

Sentiers de la Forêt de Tours-Preuilly Etang de la Ribaloche 37290 Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

La Forêt communale de Tours/ Preuilly vous propose 2 sentiers Les Arboretums de 12km ou 8km et un circuit éducatif A l’ombre des grands chênes de 2,4km. L’étang de la Ribaloche est le point de départ pour les deux sentiers. Il existe aussi un circuit équestre et attelage de 16,5 km.

https://www.loches-valdeloire.com/ +33 2 47 94 96 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tours-Preuilly Forest Trails

The Forêt communale de Tours/ Preuilly offers 2 trails: Les Arboretums of 12km or 8km and an educational circuit In the shade of the big oaks of 2.4km. The pond of Ribaloche is the starting point for both trails. There is also a 16.5 km horse and carriage circuit.

Deutsch : Waldwege Tours-Preuilly

Der Gemeindewald von Tours/ Preuilly bietet Ihnen 2 Wanderwege: Les Arboretums (12 km oder 8 km) und einen 2,4 km langen Lehrpfad A l’ombre des grands chênes (Im Schatten der großen Eichen). Der Étang de la Ribaloche ist der Ausgangspunkt für beide Pfade. Es gibt auch einen 16,5 km langen Reit-

Italiano :

La Forêt Communale de Tours/Preuilly offre 2 percorsi: Les Arboretums di 12 km o 8 km e un circuito didattico All’ombra delle grandi querce di 2,4 km. Il laghetto di Ribaloche è il punto di partenza di entrambi i percorsi. C’è anche un percorso per cavalli e carrozze di 16,5 km.

Español : Tours-Senderos forestales de Preuilly

El Forêt Communale de Tours/Preuilly ofrece 2 senderos: Los Arboretos de 12 km o 8 km y un circuito educativo A la sombra de los grandes robles de 2,4 km. El estanque de Ribaloche es el punto de partida de ambos senderos. También hay un sendero de 16,5 km para caballos y carruajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par SIT Centre-Val de Loire