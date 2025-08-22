Sentiers des Chouettes et des charbonniers Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Sentiers des Chouettes et des charbonniers

Sentiers des Chouettes et des charbonniers Route de la Coche 26420 Saint-Agnan-en-Vercors Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Vous rentrez dans un espace naturel protégé où vivent de nombreuses espèces sensibles.

Restez discrets, écoutez et ouvrez l’oeil ! Découvrez deux petites balades le sentier des Chouettes et le sentier des charbonnier.

English :

You are entering a protected natural area where many sensitive species live.

Be discreet, listen and keep your eyes open! Discover two short walks: the Owl Trail and the Coal Trail.

Deutsch :

Sie betreten ein geschütztes Naturgebiet, in dem viele empfindliche Arten leben.

Bleiben Sie unauffällig, hören Sie zu und halten Sie die Augen offen! Entdecken Sie zwei kleine Spaziergänge: den Eulenpfad und den Köhlerpfad.

Italiano :

State entrando in un’area naturale protetta dove vivono molte specie sensibili.

Mantenete un profilo basso, ascoltate attentamente e tenete gli occhi aperti! Scoprite due brevi passeggiate: il Sentiero dei gufi e il Sentiero del carbone.

Español :

Estás entrando en una zona natural protegida donde viven muchas especies sensibles.

Pase desapercibido, escuche con atención y esté atento Descubra dos paseos cortos: el Sendero de la Lechuza y el Sendero del Carbón.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-12 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme