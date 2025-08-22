Sentiers des Chouettes et des charbonniers Saint-Agnan-en-Vercors Drôme
Sentiers des Chouettes et des charbonniers Saint-Agnan-en-Vercors Drôme vendredi 1 mai 2026.
Sentiers des Chouettes et des charbonniers
Sentiers des Chouettes et des charbonniers Route de la Coche 26420 Saint-Agnan-en-Vercors Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Vous rentrez dans un espace naturel protégé où vivent de nombreuses espèces sensibles.
Restez discrets, écoutez et ouvrez l’oeil ! Découvrez deux petites balades le sentier des Chouettes et le sentier des charbonnier.
English :
You are entering a protected natural area where many sensitive species live.
Be discreet, listen and keep your eyes open! Discover two short walks: the Owl Trail and the Coal Trail.
Deutsch :
Sie betreten ein geschütztes Naturgebiet, in dem viele empfindliche Arten leben.
Bleiben Sie unauffällig, hören Sie zu und halten Sie die Augen offen! Entdecken Sie zwei kleine Spaziergänge: den Eulenpfad und den Köhlerpfad.
Italiano :
State entrando in un’area naturale protetta dove vivono molte specie sensibili.
Mantenete un profilo basso, ascoltate attentamente e tenete gli occhi aperti! Scoprite due brevi passeggiate: il Sentiero dei gufi e il Sentiero del carbone.
Español :
Estás entrando en una zona natural protegida donde viven muchas especies sensibles.
Pase desapercibido, escuche con atención y esté atento Descubra dos paseos cortos: el Sendero de la Lechuza y el Sendero del Carbón.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-12 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme