Sentiers des petits bois Lichères Lichères Charente

Sentiers des petits bois Lichères

Sentiers des petits bois Lichères Place des Tilleuls 16460 Lichères Charente Nouvelle-Aquitaine

Balade autour des bois et champs cultivés.

http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46

English :

Stroll around woods and cultivated fields.

Deutsch :

Wanderung um Wälder und bewirtschaftete Felder.

Italiano :

Passeggiate nei boschi e nei campi coltivati.

Español :

Pasee por los bosques y campos cultivados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme