Sentiers des petits bois Lichères Lichères Charente
Sentiers des petits bois Lichères Lichères Charente vendredi 1 mai 2026.
Sentiers des petits bois Lichères
Sentiers des petits bois Lichères Place des Tilleuls 16460 Lichères Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Balade autour des bois et champs cultivés.
http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Stroll around woods and cultivated fields.
Deutsch :
Wanderung um Wälder und bewirtschaftete Felder.
Italiano :
Passeggiate nei boschi e nei campi coltivati.
Español :
Pasee por los bosques y campos cultivados.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme