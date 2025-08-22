Sentiers VTT balisés Orelle Savoie

Sentiers VTT balisés

4 sentiers VTT balisés vous permettront de découvrir les hameaux d’Orelle et son environnement alpin.

+33 4 79 56 87 22

English : Mountain bike trails

4 marked mountain bike trails will allow you to discover the hamlets of Orelle and its alpine environment.

Deutsch :

auf 4 markierten Mountainbike-Strecken können Sie die Weiler von Orelle und seine alpine Umgebung erkunden.

Italiano :

4 percorsi segnalati per mountain bike vi permetteranno di scoprire le frazioni di Orelle e il suo ambiente alpino.

Español :

4 senderos de bicicleta de montaña señalizados le llevarán por las aldeas de Orelle y su entorno alpino.

