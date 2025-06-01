Sentinelles de grès Éguelshardt Moselle

Une balade tout en douceur dans un agréable environnement forestier, avec la particularité de relier de remarquables sites naturels et patrimoniaux l’imposante arche gréseuse de l’Erbsenfelsen, l’étang sauvage du Waldeck, l’étang de Hanau et sa tourbière, ainsi que les ruines du château de Waldeck.

English :

A gentle walk in a pleasant forest environment, with the particularity of linking remarkable natural and heritage sites: the imposing sandstone arch of the Erbsenfelsen, the wild pond of the Waldeck, the pond of Hanau and its peat bog, as well as the ruins of the castle of Waldeck.

Deutsch :

Eine sanfte Wanderung in einer angenehmen Waldumgebung mit der Besonderheit, dass sie bemerkenswerte Natur- und Kulturerbestätten verbindet: den imposanten Sandsteinbogen des Erbsenfelsens, den wilden Weiher von Waldeck, den Weiher von Hanau und sein Torfmoor sowie die Ruinen der Burg Waldeck.

Italiano :

Una dolce passeggiata in un piacevole ambiente forestale, con la particolarità di collegare notevoli siti naturali e patrimoniali: l’imponente arco di arenaria dell’Erbsenfelsen, lo stagno selvaggio del Waldeck, lo stagno di Hanau e la sua torbiera, nonché le rovine del castello di Waldeck.

Español :

Un suave paseo en un agradable entorno forestal, con la particularidad de enlazar notables parajes naturales y patrimoniales: el imponente arco de arenisca del Erbsenfelsen, el estanque salvaje del Waldeck, el estanque de Hanau y su turbera, así como las ruinas del castillo de Waldeck.

